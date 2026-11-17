ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ വെട്ടിയെന്ന് യോഗി; മറുപടിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻtext_fields
ലഖ്നോ: യു.പിയിൽ എസ്.ഐ.ആറിനുശേഷം 1.27 കോടി ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ. വോട്ടർമാരുടെ മതം, ജാതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഇല്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തെയോ ജാതിയെയോ ലക്ഷ്യമിട്ട് പേരുകൾ വെട്ടിനീക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നവ്ദീപ് റിൻവ വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര്, ബന്ധുവിന്റെ പേര്, ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം, പ്രായം, ജനനത്തീയതി, വീട്ടു നമ്പർ, ലിംഗം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മതം, ജാതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് വോട്ടർമാരെ വിശകലനം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യോഗിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാതായ വോട്ടർമാരുടെ കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ യു.പിയിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.