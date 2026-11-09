പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നീതി; 2014ലെ ഗോവധക്കേസിൽ രണ്ട് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ വെറുതെവിട്ട് യുപി കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2014ലെ രണ്ട് കേസുകളിൽ പ്രതികളായ രണ്ട് മുസ്ലിംകളെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസഫർനഗർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി വെറുതെവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ ഗോവധ നിരോധന നിയമം ചുമത്തിയുള്ള കേസിലും കത്തികളുപയോഗിച്ച് പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസിലുമാണ് കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്.
കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഷെർപൂർ സ്വദേശികളായ ഇസ്റാറിനെയും കാമിലിനെയുമാണ് അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി അനുരാഗ് പൻവാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപണങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കോടതി ഇവരെ വെറുതെവിട്ടത്.
2014 നവംബർ 22ന് നടന്ന ഒരേ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രണ്ട് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദപ്രകാരം, അന്ന് രാവിലെ 8.10ഓടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാബു ലാലും മറ്റ് രണ്ട് പൊലീസുകാരും പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ, ഇസ്റാറിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് ഇരുവരും ചേർന്ന് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഒരു വിവരദാതാവ് മുഖേന വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ തോലുരിച്ച നിലയിലുള്ള അറുത്ത പശുവിനെയും അതിന്റെ കൊമ്പുകളും കുളമ്പുകളും, കത്തികളുമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രതികൾ കത്തികളുപയോഗിച്ച് പൊലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു.
മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ കത്തികളുപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചെന്ന ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും ചെറിയ പരിക്കുപോലും ഏറ്റിരുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 50 മുതൽ 100 വരെ ആളുകൾ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാത്തതും, രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്തെന്ന വാദം വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പിടിച്ചെടുത്ത മാംസം ബീഫാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വെറ്ററിനറി റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ നിയമപ്രകാരം ഹാജരാക്കുന്നതിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കൊലപാതകശ്രമം (307), ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പൊതുപ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കൽ (332, 353), ക്രിമിനൽ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ ഏഴാം വകുപ്പ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോവധ നിരോധന നിയമത്തിലെ 3, 5, 8 വകുപ്പുകൾ എന്നിവ ചുമത്തിയാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നത്.
വിചാരണക്കാലയളവിൽ ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരെയും രണ്ട് കേസുകളിലും കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി.