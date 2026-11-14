കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി യുപിയിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് രാജിവെച്ചു

കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി യുപിയിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് രാജിവെച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ രാജ്യസഭാംഗത്വം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി രാജിവെച്ചു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത്. നവംബർ 25-നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. നവംബർ അഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2030 ഏപ്രിൽ രണ്ടുവരെയാണ് പുതിയ കാലാവധി.
2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി.ജെ.പിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എൽ. മുരുകൻ കഴിഞ്ഞ മാസം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് പുരിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്തത്. നവംബർ 14 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ രാജി സ്വീകരിച്ചതായി സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി.സി. മോദി വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.