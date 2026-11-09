'ഡമ്മി മുഖ്യമന്ത്രി'; പൊലീസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ വിജയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഉദയനിധിtext_fields
ചെന്നൈ: പൊതുറോഡിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച യുവാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി സ്പെഷ്യൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എസ്.എസ്.ഐ) സെന്തിൽ കുമാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനനില പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പൊലീസുകാർക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഒരു പൊലീസുകാരനുൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും ഉദയനിധി ആരോപിച്ചു.
തേനി ജില്ലയിലാണ് എസ്.എസ്.ഐ സെന്തിൽ കുമാർ ആക്രമണത്തിനിരയായി മരിച്ചത്. തേനി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. വഴിയാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പൊതുറോഡിൽ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുവാക്കളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താനും ശ്രമിച്ചു.
ഇതിനിടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു യുവാവ് കൈമുട്ടുകൊണ്ട് സെന്തിൽ കുമാറിനെ ശക്തമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിലത്തുവീണ അദ്ദേഹത്തെ പട്രോളിങ് പൊലീസ് സംഘം ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികളായ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഉത്സവദിനത്തിൽ പടക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കേട്ടത് വാളുകളുടെയും വെട്ടുകത്തികളുടെയും ശബ്ദമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസം. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയെ 'ഡമ്മി മുഖ്യമന്ത്രി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം.
ജയിലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടുകയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പൊലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് ഉദയനിധി ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട സർക്കാരിന് അതിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നും പൊലീസിനെപ്പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
പരാതിയുമായി എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന ആരോപണവും ഉദയനിധി ഉന്നയിച്ചു. പിന്നീട് ഇയാളെക്കൊണ്ട് വിഡിയോ പ്രസ്താവന പുറത്തുവിടാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അപമാനകരമാണെന്നും ഉദയനിധി പറഞ്ഞു. ഡി.എം.കെയെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ എത്രകാലം ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തി. കടലാസ് പുലിയെപ്പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും പരിഹസിച്ചു.
അതേസമയം, ഡി.എം.കെക്ക് പിന്നാലെ ബി.ജെ.പിയും സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി നേതാവ് നാരായണൻ തിരുപ്പതിയും സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനിലയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. എസ്.എസ്.ഐ സെന്തിൽ കുമാറിന്റെ മരണം പൊലീസിനോടും സർക്കാരിനോടും കുറ്റവാളികൾക്ക് ഭയമില്ലാതായതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദീപാവലി ദിനത്തിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളും പൊലീസുകാരുടെ മരണവും തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിലും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.