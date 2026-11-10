ഏകസിവിൽ കോഡ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം; ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല: അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഏക സിവിൽ കോഡ് (യു.സി.സി) രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമ സഹമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ. ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 44-ൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. “ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ആർട്ടിക്കിൾ 44-ന് കീഴിൽ ഇതിനായി ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയും വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ യു.സി.സി നടപ്പിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമാണ്. അവിടെ ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഗോവയിൽ ദീർഘകാലമായി പൊതു സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു,” ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“രാജ്യത്തുടനീളം യു.സി.സി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിന് ഭരണഘടനാപരമായ അടിത്തറയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാരണവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികകളിലും ഈ വിഷയം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രീതിയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നുണ്ട്,” അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആദ്യമായി യു.സി.സി നടപ്പാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഗുജറാത്തും ഇത് പാസാക്കി. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അസമിൽ 2026 മേയിൽ യു.സി.സി നടപ്പാക്കി. മധ്യപ്രദേശിലും കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക കാബിനറ്റ് യോഗം കോഡിന് അംഗീകാരം നൽകി.