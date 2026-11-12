കശ്മീരിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെ കാണാതായ പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; ആയുധങ്ങൾ കാണാനില്ല

കശ്മീരിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെ കാണാതായ പൊലീസ് ഓഫിസർമാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; ആയുധങ്ങൾ കാണാനില്ലtext_fields
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിൽ പതിവ് പട്രോളിങ്ങിനിടെ കാണാതായ രണ്ട് സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെ (എസ്.പി.ഒ) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ദച്ചാൻ സ്വദേശികളായ രഷ്പാൽ കുമാർ (40), ബാബി ചന്ദ് (54) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടെത്തിയത്.
ദേസമാസകലം വേടിയേറ്റ നിലയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്കുശേഷമാണ് ഇരുവരെയും കാണാതായത്. ഇതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് കിയാറിനും ഡെറാനക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരും പട്രോളിങ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്ദർവാളിലെ ബസ്നാൻ മേഖലയിലുള്ള 17 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിന്റെ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് കാണാതാകുന്നത്. വിദൂര പ്രദേശമായതിനാൽ ഇവിടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൗകര്യവും പരിമിതമാണ്. പൊലീസും സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് സേനയും (സി.ആർ.പി.എഫ്) സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും രാത്രിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. പൊലീസുകാരുടെ ആയുധങ്ങൾ കാണാനില്ല. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. കുൽഗാം ജില്ലയി, മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെത്തിയ ഭീകരർ സി.ആർ.പി.എഫ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിനു നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.15ഓടെ മിർ ബസാറിന് സമീപമാണ് ആക്രമണം. പ്രദേശം സുരക്ഷാ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
രക്ഷപ്പെട്ട ആക്രമികൾക്കായി വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വയറ്റിൽ വെടിയേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത്. മറ്റുള്ള രണ്ടുപേർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകളാണുള്ളത്. ഇതിനിടെ ബാരമുല്ലയിലെ വനമേഖലയിൽനിന്ന് ഗ്രനേഡുമായി ഒരാളെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കശ്മീർ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട പൊലീസുകാരുടെ ആയുധങ്ങൾ കാണാതായത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
കിഷ്ത്വാറിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 2026ൽ അഞ്ചുപേരും 2025ൽ നാലുപേരും 2024ൽ അഞ്ചുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കിഷ്ത്വാറിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവം. ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.