മദ്യപാനം നിർത്താൻ വൈദ്യൻ നൽകിയ ഒറ്റമൂലി കുടിച്ചു; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അഞ്ചുപേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽtext_fields
ഭോപാൽ: മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വൈദ്യൻ നൽകിയ ഒറ്റമൂലി കുടിച്ച രണ്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അഞ്ചുപേരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ബേതുൽ ജില്ലയിലെ ചിച്ചോളി ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട പത്തഖേഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യപ്രതി രമേശ് ഉയ്കെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അത്നേർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ദേവ്ഗുഡ് ഗ്രാമവാസിയായ രാംകിഷോർ ജാഡെ (35), ചിച്ചോളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഇംലി ധന ഗ്രാമത്തിലെ സഞ്ജയ് ഉയ്കെ (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട മറ്റ് അഞ്ചുപേർ ബേതുൽ ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.
ജംറാസ് എന്ന മരത്തിന്റെ വേര് പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തയാറാക്കിയ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ലായനിയാണ് ഇയാൾ മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള ഔഷധമെന്ന പേരിൽ നൽകിയിരുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ഒറ്റമൂലി തേടിയെത്തിയ ഏഴുപേർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വീതം ഈ പാനീയം നൽകിയിരുന്നു. വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിയോടെ ഏഴുപേർക്കും കഠിനമായ ഛർദിയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടുകയും നില ഗുരുതരമാവുകയുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി രമേശ് ഉയ്കെ ഈ വ്യാജചികിത്സ നടത്തിവരികയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽവെച്ച് നൽകിയിരുന്ന ഒറ്റമൂലി പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം, ഞായർ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇയാൾ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.