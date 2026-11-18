ആനക്കുനേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ; വിഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ കർശന നടപടിക്ക് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ നാഗർഹോളെ വനമേഖലയിൽ റോഡരികിൽ നിന്ന ആനക്കു നേരെ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ നടപടിക്ക് നിർദേശം നൽകി വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി.
സംഭവത്തിൽ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രി, വന്യജീവികളോടുള്ള ക്രൂരത ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. ആനയെ കല്ലെറിയുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാഗർഹോളെ വനമേഖലയിലെ റോഡരികിൽ നിന്ന ആനക്കുനേരെ KA 09 HY 0257 നമ്പർ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ മനഃപൂർവം കല്ലെറിയുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.
വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പൊതുജന സുരക്ഷയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത്തരം നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും ബൈക്കും അതിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് മേധാവി ബി.പി. രവിക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും രാമലിംഗ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി.