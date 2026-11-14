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    റസ്റ്റോറന്റ് ജീവനക്കാരായി മംഗളൂരുവിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ; നാടുകടത്താൻ നടപടി തുടങ്ങി

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    https://www.madhyamam.com/tags/mangaluru
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    മംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിലായ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരായ ആഷികുൽ ഇസ്‌ലാം, എം.ഡി. അമീൻ

    മംഗളൂരു: പനമ്പൂർ ബീച്ചിനടുത്ത റസ്റ്റോറന്റിലെ രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാർ എന്നാരോപിച്ച് പനമ്പൂർ പൊലീസ് ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    ആഷികുൽ ഇസ്‌ലാം (33), എം.ഡി. അമീൻ (47) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സാധുവായ ഔദ്യോഗിക രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

    തുടർ നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇരുവരെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിനേഴ്സ് റീജനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസിൽ ഹാജരാക്കാനും തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്താനുമുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി പനമ്പൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    പനമ്പൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സലീം അബ്ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓപറേഷൻ നടന്നത്. എസ്.ഐ ശ്രീകല കെടി, പി.എസ്.ഐ ജ്ഞാനശേഖർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഇംതിയാസ് ഫക്കിരേഷ്, രാകേഷ് എൽ.എം. എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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