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    14 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം; ടിവികെ നേതാവ് ആദവ് അർജുനും ഭാര്യയും വേർപിരിഞ്ഞു

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    ലോട്ടറി വ്യവസായി സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ മകളാണ് ഡെയ്സി മാർട്ടിൻ
    14 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം; ടിവികെ നേതാവ് ആദവ് അർജുനും ഭാര്യയും വേർപിരിഞ്ഞു
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    ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ആദവ് അർജുനും ഭാര്യ ഡെയ്സി മാർട്ടിനും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വേർപിരിഞ്ഞു. 14 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേർപിരിയുന്നതായി ഡെയ്സി മാർട്ടിൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹമോചന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയോ പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തതായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണമില്ല.

    ‘ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളായും പങ്കാളികളായും മാതാപിതാക്കളായും സ്നേഹത്തോടും പരസ്പര ധാരണയോടും കൂടി 14 വർഷം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത ശേഷം, ഞങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയാണെന്ന് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു’- ഡെയ്സി മാർട്ടിൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

    തങ്ങളുടെ മകളുടെ സന്തോഷവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്നതിനും നൽകുന്ന മുൻഗണന എക്കാലവും തുടരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    ‘ആദവ് അർജുനോടുള്ള എന്റെ ബഹുമാനം എപ്പോഴും തുടരും. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും വിജയവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു’-അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പ്രമുഖ ലോട്ടറി വ്യവസായി സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ മകളാണ് സംരംഭകയായ ഡെയ്സി മാർട്ടിൻ. വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടി.വി.കെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിന് മുൻപ് വിദുതലൈ ചിരു​തയികൾ കക്ഷിയിൽ അംഗമായിരുന്നു ആദവ് അർജുൻ.

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    News Summary - TVK leader Aadhav Arjuna, wife part after 14 years
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