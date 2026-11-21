'തന്ത്രപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ വംശഹത്യയെക്കാൾ വലുതാകരുത്' ; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ തുഷാർ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര-പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങളെ പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ തുഷാർ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം. പ്രതിരോധപരവും തന്ത്രപരവുമായ താൽപര്യങ്ങൾ വംശഹത്യയെക്കാൾ പ്രധാനമാകരുതെന്നും ഇന്ത്യ ഗസ്സക്കും ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കുമൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും തുഷാർ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന സംവാദത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് തുഷാർ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. രാജ്യസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഇസ്രായേലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം തുടരുന്നതിനെയും സൈന്യത്തിനായി അവിടെ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെയും പിന്തുണച്ചതാണ് വ്യാപക വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. അതേസമയം, ഇസ്രായേലുമായുള്ള സൗഹൃദം ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാനുള്ള കാരണമാകരുതെന്നും അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ നിലപാടിനോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് തുഷാർ ഗാന്ധി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇസ്രായേലുമായുള്ള ആയുധ ഇടപാടുകളെയും ബന്ധത്തെയും ന്യായീകരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് വിമർശനം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ തന്ത്രപരമായ താൽപര്യങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കരുതെന്നും ഫലസ്തീൻ ജനതയോട് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുതെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട്
ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് തുഷാർ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.