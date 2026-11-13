മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 22 പേർക്ക് പരിക്ക്, ആറുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 22 പേർക്ക് പരിക്ക്, ആറുപേരുടെ നില ഗുരുതരംtext_fields
ബുൽധാന: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ–നാഗ്പുർ സമൃദ്ധി അതിവേഗ പാതയിൽ വൻ വാഹനാപകടം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി 20ഓളം വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു. അപകടത്തിൽ 22 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിൽ ആറുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
രാവിലെ 6.30ഓടെ പാതയിൽ ടാങ്കർ മറിഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ടാങ്കർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി രാവിലെ 11.30ഓടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി 40 മുതൽ 50 വരെ വാഹനങ്ങൾ പാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് നാഗ്പുരിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രക്ക് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ എകദേശം 20 വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അതിനിടെ, മുംബൈ തീരദേശ പാതയിലും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറു വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മഹീന്ദ്ര എക്സ്.യു.വി 700 കാറിന് തീപിടിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ല.
പുലർച്ചെ 2.39ഓടെ മറൈൻ ലൈൻസിനും വോർളിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു അപകടം. ആദ്യം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ എക്സ്.യു.വി 700 നിയന്ത്രണംവിട്ട് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കാറിന് തീപിടിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി പുലർച്ചെ 3.26ഓടെ തീ പൂർണമായും അണച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും തകർന്ന വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതോടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.