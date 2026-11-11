സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടികളും ചർച്ചയിൽ; എൻ.ഐ.എ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടികളും ചർച്ചയിൽ; എൻ.ഐ.എ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ രാജ്യത്തെ ഉന്നത സുരക്ഷാ - രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സമ്മേളനം 2026 നവംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എൻഐഎക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡുകൾക്കും (എടിഎസ്) അദ്ദേഹം പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. ഇതിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ സുഷിരങ്ങളുള്ള അതിർത്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കടത്തുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യും.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്താനും പ്രാദേശിക യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെയും ബംഗാളിലെയും അതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധം, സ്ഫോടകവസ്തു കടത്ത് എന്നിവ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പാകിസ്താൻ പിന്തുണയുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്റർ-ഭീകര ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യും. ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ശൃംഖല ഓൺലൈൻ വഴി യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ, വ്യവസായികൾ, സിനിമാ താരങ്ങൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്താൻ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ശൃംഖലകൾ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ചർച്ചയാകും. പാകിസ്താന്റെ പ്രോക്സി യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ കാണുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ തീവ്രവാദവൽക്കരണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. യുവാക്കളെ മതപരമായി തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ വിവിധ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ഏജൻസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻഐഎ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് സുപ്രധാന ഡാറ്റാബേസുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നും, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കണ്ടെടുത്തതോ ആയ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊന്നുമായിരുന്നു അവ.സംഘടിത കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചും മുൻ കേസുകളെക്കുറിച്ചും ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (ഐബി) സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ നയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിലപാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഗോള അസ്ഥിരത, ഊർജ്ജത്തെയും വിഭവങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീവ്രവാദവൽക്കരണം, സൈബർ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ യുദ്ധം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം സുരക്ഷാ നയം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.