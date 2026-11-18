22 മുസ്ലിം തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണം, മതംമാറിയവർക്ക് 3.5 ശതമാനം സംവരണം; ത്മിഴ്നാട്ടിൽ പ്രക്ഷോഭംtext_fields
ചെന്നൈ: 28 വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന 22 മുസ്ലിം തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സംവരണ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുസ്ലിം മുന്നേറ്റ കഴകം (ടി.എം.എം.കെ.) ചെന്നൈയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. വിവേചനപരമായ നിലപാടുകൾ മൂലമാണ് തടവുകാരുടെ മോചനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് സംഘടന ആരോപിച്ചു.
ടി.എം.എം.കെ. പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എം.എൽ.എ. എം.എച്ച്. ജവാഹിറുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ എഴുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകരും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു. അണ്ണാശാലയിലെ പെരിയാർ പ്രതിമക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നേപ്പിയർ പാലം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി.
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന 22 തടവുകാരുടെ മോചനത്തിനുപുറമെ, പിന്നാക്ക വിഭാഗം (ബിസി), അതിപിന്നാക്ക വിഭാഗം (എംബിസി) എന്നിവയിൽനിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് 3.5 ശതമാനം സംവരണം അനുവദിക്കുന്നതിനായി നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇരു ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ തുടർനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ടി.എം.എം.കെ. ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംഘടന പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.