'പിണറായിക്ക് വിരമിക്കാനായി; രാഹുലിനെ വിമർശിച്ചാൽ പൊറുക്കില്ല': മാണിക്കം ടാഗോർtext_fields
മധുര: ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളെയും അനുകൂലിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും എംപിയുമായ മാണിക്കം ടാഗോർ രംഗത്തെത്തി. പിണറായി വിജയന് ഇനി വിരമിക്കാൻ സമയമായെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരാശയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്നും മാണിക്കം ടാഗോർ തുറന്നടിച്ചു. ബിജെപിക്കെതിരെ രാപ്പകലില്ലാതെ പോരാടുന്ന ഇൻഡി മുന്നണിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും കരുത്തുറ്റ നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഇരുപാർട്ടികൾക്കുമിടയിൽ പുതിയ വാക്പോരിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളും വിദേശനയങ്ങളും മുൻനിർത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പിണറായിക്ക് ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എക്കാലവും വ്യക്തമായ നിലപാടാണുള്ളതെന്നും മാണിക്കം ടാഗോർ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റിലും പുറത്തും ഈ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ കൃത്യമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് മാണിക്കം ടാഗോർ പരിഹസിച്ചു. കേരളത്തിലെയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്തതിന്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇസ്രായേലുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണവും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ രാജ്യത്ത് സജീവമായിരിക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിമർശനവും അതിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ മറുപടിയും വരുന്നത്. ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് പാർട്ടിയുടേതെന്ന് ആവർത്തിച്ച മാണിക്കം ടാഗോർ, വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ചാണ് പിണറായി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ആശയഭിന്നതകൾ പുറത്തുവരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഫലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നും, അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും നയതന്ത്ര താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പൊതുവായ നിലപാട്. പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, പ്രായാധിക്യവും രാഷ്ട്രീയ ക്ഷീണവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മാണിക്കം ടാഗോർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മധുരയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.