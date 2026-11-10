ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലാന്റിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് കരാർ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലാന്റിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് കരാർ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചുtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ ഹൊസൂരിന് സമീപമുള്ള ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലാന്റിൽ മലിനജല ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മൂന്ന് കരാർ തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. റായക്കോട്ടൈ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഉള്ളുകുറുക്കൈ ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള മാരിഗോൾഡ് ഫാക്ടറിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:10ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ബി.എം.ബി3 ഫാക്ടറിയിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്ന നാനോ ഫിൽട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനാണ് തൊഴിലാളികൾ എത്തിയത്. രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാറിമാറി നടത്തിവരുന്ന ശുചീകരണ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. ധർമ്മപുരി ജില്ലക്കാരായ സാരഥി കുമാർ (25), അക്മൽ ബാബു ഭായ് (28), കാവേരി (31) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. നെൽക്കോ എന്ന കരാർ കമ്പനിക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ഇവർ.
അപകടസമയത്ത് ടാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം മുകളിലെത്തിയ അക്മൽ അടപ്പ് തുറന്നതോടെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണ് ടാങ്കിനുള്ളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് അക്മലിനെ രക്ഷിക്കാനായി ടാങ്കിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സാരഥി കുമാറിനും വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫാക്ടറിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ വിവരമറിയിച്ച കാവേരി, ഇരുവരെയും രക്ഷിക്കാനായി ടാങ്കിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ബോധരഹിതനായി ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഫാക്ടറിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഉടൻതന്നെ മൂന്നുപേരെയും ടാങ്കിൽനിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയശേഷം ഫാക്ടറിയിലെ ആംബുലൻസിൽ ഹൊസൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മൂവരും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൃഷ്ണഗിരി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
വ്യവസായശാലകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും അപകടസാധ്യതയുള്ള ടാങ്കുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ദുരന്തം ഉയർത്തുന്നത്.