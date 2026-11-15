തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ; എസ്.ഐ.ആറിൽ പുറത്തായവർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം സമർപ്പിക്കാം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ; എസ്.ഐ.ആറിൽ പുറത്തായവർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം സമർപ്പിക്കാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രത്യേക തീവ്രവോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം സമർപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.
നേരത്തേ ഫോം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായവർക്കാണ് ഈ അവസരം ലഭിക്കുക. പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം, വോട്ടർമാർക്ക് നിലവിലെ സ്ഥിരതാമസ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്കോ (ഇ.ആർ.ഒ) അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്കോ (എ.ഇ.ആർ.ഒ) പൂരിപ്പിച്ച എന്യൂമറേഷൻ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം.
പഴയ വിലാസത്തിൽത്തന്നെ തുടരുന്നവർ, നേരത്തേ ഫോറം സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രസ്താവനയോടൊപ്പം ഒപ്പിട്ട എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം നൽകണം. ഇ.ആർ.ഒ, എ.ഇ.ആർ.ഒ, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബി.എൽ.ഒ) എന്നിവർക്ക് നേരിട്ടോ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴിയോ ഫോറം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇ.സി.ഐ നെറ്റ് വഴി ഇ-സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായും അപേക്ഷിക്കാമെന്നും കമീഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെ (എ.എസ്.ഡി.ഡി - സ്ഥലത്തില്ലാത്തവർ, താമസം മാറിയവർ, മരിച്ചവർ, ഇരട്ടിപ്പുള്ളവർ) കണ്ടെത്തി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം നൽകി അവസരം നൽകാനുള്ള അനുമതി കോടതി നൽകിയത്.
എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ കമീഷൻ പല തീരുമാനങ്ങളിലും യൂടേൺ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കമീഷന് കീഴിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐ.ടി, ഐ.സി.ടി) വിഭാഗത്തിന്റെ ഭരണപരമായ മേൽനോട്ടം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയുള്ള സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ രണ്ടിന് പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷൻ ചുമതലയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഐ.ടി, ഐ.സി.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഐ.ടി വിഭാഗം എല്ലായിപ്പൊഴും ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.