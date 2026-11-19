തിരുപ്പറംകുണ്ഡ്രം ദീപത്തർക്കം: 'ആയിരം സർവേ തൂണുകൾ മതചിഹ്നങ്ങളാകും, ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണം'- സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് തമിഴ്നാട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി : മധുരയിലെ തിരുപ്പറംകുണ്ഡ്രം കുന്നിനു മുകളിലെ കൽത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സർവേ സ്തംഭങ്ങൾക്ക് മതപരമായ സ്വഭാവം കൈവരാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയാണ് വാദങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
തമിഴ്നാട് ജില്ലാ കളക്ടറിനായി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ, തർക്കത്തിലുള്ളത് ദീപസ്തംഭമല്ലെന്നും ത്രികോണമിതി സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ സ്തംഭമാണെന്നും വാദിച്ചു. മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ച ഈ തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ, രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് സർവേ സ്തംഭങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മതപരമായ നിറം കൈവരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ആചാരത്തിന്റെ പവിത്രതയെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ റിട്ട് കോടതികൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉച്ചി പിള്ളയാർ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള പരമ്പരാഗത സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് 150 വർഷത്തിലേറെയായി വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ശിലാസ്തംഭത്തിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഉത്തരവ്, 2026 ജനുവരിയിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവച്ചിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി അന്ന് തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ 24-ന് നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് മുൻപ് ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത്, വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാന തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ദർഗയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹുസേഫ അഹ്മദി, മറുപടി നൽകാൻ മതിയായ സമയം അനുവദിക്കാതെയും ദർഗയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാതെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചുമാണ് സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് വാദിച്ചു. പുതിയൊരു ആചാരം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിവിൽ കേസിലൂടെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തിനായി ഹാജരായ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത, ശേഖർ നഫാഡെ, പി.സി. സെൻ എന്നിവരും ആഗമ ആചാരപ്രകാരം പരമ്പരാഗത സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.