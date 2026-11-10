യോഗിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ രണ്ടുപേർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കെജ്രിവാൾ: ‘മഹാരാജ് ജീ, അവർ പറയുന്നതുപോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്’text_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ്.ഐ.ആറിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് പ്രതികരണവുമായി ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ‘ആ രണ്ടുപേരും താങ്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്’ എന്നായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും പരോക്ഷമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന കുറിപ്പിൽ, ആ രണ്ടുപേർ പറയുന്നതുപോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാമെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
എസ്.ഐ.ആറിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് 1.27 കോടി ഹിന്ദു വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞത്. യോഗിയുടെ അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച കെജ്രിവാൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ രണ്ടുപേരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. 2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് വിജയിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് കെജ്രിവാൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
'മഹാരാജ് ജീ, ആ രണ്ടുപേർ പറയുന്നതുപോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാം. ഞാൻ മുമ്പും താങ്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആ രണ്ടുപേരും താങ്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അഖിലേഷ് ജിക്ക് മുൻകൂർ അഭിനന്ദനങ്ങൾ' -കെജ്രിവാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇതിന് പ്രതികരണവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും രംഗത്തെത്തി. ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുൻകൂട്ടി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് അഖിലേഷ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. കെജ്രിവാൾ കറുത്ത കറുത്ത കണ്ണട മാറ്റി സുതാര്യമായ കണ്ണട ധരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുമെന്നും അഖിലേഷ് പരിഹസിച്ചു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് 1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് യോഗി
എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾക്കുശേഷം ഉത്തർപ്രദേശിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്ത് വോട്ടർപട്ടികയിലുൾപ്പെടെ പേരുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ഹിന്ദു വോട്ടർമാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പഞ്ചായത്ത് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുള്ള 66 ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന 55 ലക്ഷം ഹിന്ദു വോട്ടർമാരും നിയമസഭ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് യോഗിയുടെ ആരോപണം. 18നും 19നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം യുവവോട്ടർമാരുടെ പേരുകളും പട്ടികയിലില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് നിവേദനം നൽകിയതായും കമീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടിങ്ങുമായി ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുക, വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ തടയാൻ ലോഹത്തിൽ നിർമിച്ച വോട്ടർ ഐ.ഡി കാർഡുകൾ നൽകുക, വിരലടയാളം അല്ലെങ്കിൽ നേത്രപടല പരിശോധനയിലൂടെ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചറിയുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചു.