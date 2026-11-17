'പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മ ആദരവ് അർഹിക്കുന്നു'; നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാബെനിനായി ക്ഷേത്രം ഉയരുന്നു!text_fields
കുർണൂൽ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അന്തരിച്ച അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നു. കുർണൂൽ ജില്ലയിലെ യെമ്മിഗന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗുഡിക്കൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് 'മാതാശ്രീ മന്ദിരം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ' നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രം ഉയരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമം അഡോണി എം.എൽ.എ പി.വി. പാർത്ഥസാരഥി ഞായറാഴ്ച നിർവ്വഹിച്ചു.
ആദ്യം ഗോശാല, പിന്നാലെ ക്ഷേത്രം; 14 സെന്റ് ഭൂമി നീക്കിവെച്ചു
നിർദ്ദിഷ്ട ഗോശാലയ്ക്കും ക്ഷേത്രത്തിനുമായി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഗുഡിക്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ 14 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ട്രസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു ഗോശാല നിർമിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഹീരാബെൻ മോദിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയെന്നും എം.എൽ.എ പി.വി. പാർത്ഥസാരഥി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മം നൽകുകയും, രാജ്യത്തെ പരമോന്നത പദവിയിലിരുന്ന് സേവിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത അമ്മയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ ഉദ്യമമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദിയെപ്പോലൊരു നേതാവിനെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ ഹീരാബെൻ മോദി സമൂഹത്തിന്റെ ഓർമകളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനവും ആരാധനയും അർഹിക്കുന്ന അമ്മയാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.