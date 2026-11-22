‘ഭാഗ്യംകൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്തിയവർ അഹങ്കരിക്കരുത്’; രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽനിന്ന് കടുത്ത വിമർശനംtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ വിമർശകരെ ‘ഭ്രാന്തൻ നായ്ക്കൾ കടിച്ചവർ’ എന്ന് പരിഹസിച്ച തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശത്തെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ വാക്പോര് രൂക്ഷമാകുന്നു. സർക്കാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടിയുമായി മുനുഗോഡെ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ കോമട്ടിറെഡ്ഡി രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി രംഗത്തെത്തി. അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ജനങ്ങളും ചരിത്രവും മാപ്പുനൽകില്ലെന്ന് രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സർക്കാറിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച സിദ്ധിപേട്ടിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിലാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ വിമർശകരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രേവന്ത് റെഡ്ഡി വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. സർക്കാറിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ സ്വകാര്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും പൊതുവേദികളിൽ നിരന്തരം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം.
‘നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലരെ ഭ്രാന്തൻ നായ്ക്കൾ കടിച്ചതുപോലെയാണ്. അവർ പൊതുവേദികളിൽ സർക്കാറിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിമർശിക്കും. എന്നാൽ, വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ സ്വകാര്യമായി പ്രശംസിക്കും. അത്തരക്കാരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എറഗഡ്ഡയിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും’ എന്നായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശം.
മുഖ്യമന്ത്രി ആരുടെയും പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സർക്കാറിനെതിരെ അടുത്തിടെ പരസ്യ വിമർശനം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ കോമട്ടിറെഡ്ഡി രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡിയെയും അനിരുദ്ധ് റെഡ്ഡിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രസ്താവനയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെ വെള്ളിയാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർ പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാന്യതയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും പുലർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നടപടികളെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘ഭാഗ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയവർ വ്യാപകമായ അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങളോ ചരിത്രമോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പുനൽകില്ലെന്ന് ഓർക്കണം’ -രാജഗോപാൽ റെഡ്ഡി കുറിച്ചു.
ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായ ചിന്താശേഷിയും ആത്മപരിശോധന നടത്താനുള്ള വിവേകവും നൽകാൻ അയ്യപ്പസ്വാമിയോട് പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സത്യസന്ധതയോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഭരണം നടത്താനും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നും എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.