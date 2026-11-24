'നിതീഷ് കുമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി.ജെ.പി അദ്ദേഹത്തെ സ്മാരകമാക്കി മാറ്റി': തേജസ്വി യാദവ്text_fields
പട്ന: ഗംഗാനദിക്ക് കുറുകെ നിർമിച്ച ആറുവരിപ്പാതയ്ക്ക് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പേര് ('നിതീഷ് സേതു') നൽകിയതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിഹാർ നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആർ.ജെ.ഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്. നിതീഷ് കുമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിട്ടത്, നിതീഷിനെ രാഷ്ട്രീയമായി അപ്രസക്തനാക്കാനും 'സ്മാരകമാക്കി' മാറ്റാനുമുള്ള ബി.ജെ.പിയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തേജസ്വി ആരോപിച്ചു. 'ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്' നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് തേജസ്വി യാദവ് ബി.ജെ.പിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ജെ.ഡി.യുമായി ഇനിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് തന്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
ബി.ജെ.പിക്കെതിരായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ
വൈശാലി ജില്ലയിലെ കച്ചി ദർഗ-ബിദുപൂർ ആറുവരിപ്പാതയായ 'നിതീഷ് സേതു' ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് തേജസ്വിയുടെ പ്രതികരണം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അക്ഷയ്വത് റായിയുടെയോ, പത്താമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗിന്റെയോ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിന് സമീപമായതിനാൽ) പേര് പാലത്തിന് നൽകണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒതുക്കിയതുപോലെ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളെയും രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയാണ് ബി.ജെ.പി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
4,280 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച ഈ പാലത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പൈസ പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, എന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് റിബൺ മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും തേജസ്വി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 18 വർഷത്തിലേറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്, രാജ്യസഭയിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതായെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മകൻ നിഷാന്തിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാറ്റിനിർത്തുന്ന വീഡിയോ വൈറലായതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സഖ്യകക്ഷികളെ അപമാനിക്കാൻ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ മനഃപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് തേജസ്വി പറഞ്ഞു. സഖ്യകക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്.
ജെ.ഡി.യുമായി സഖ്യമില്ല; അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പേര് മാറ്റില്ല
നിതീഷ് കുമാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മാറുകയും ബി.ജെ.പി നേതാവ് സാമ്രാട്ട് ചൗധരി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തതോടെ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും, ജെ.ഡി.യുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആർ.ജെ.ഡി ഇല്ലെന്ന് തേജസ്വി തീർത്തുപറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നിലവിലെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കാനാണ് ആർ.ജെ.ഡിയുടെ തീരുമാനം. അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ 'നിതീഷ് സേതു'വിന്റെ പേര് മാറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പേരുമാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരം പുതിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. രാജ്യവ്യാപകമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്നും, ബിഹാർ പൊലീസിനെ ഭരണകക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ള സംവിധാനമാക്കി മാറ്റണമെന്നും തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു.