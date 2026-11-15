Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച കാമുകിക്ക് വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ഷാ​ന്തി​നാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​തം
    തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച കാമുകിക്ക് വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻ
    cancel

    ചെ​ന്നൈ: മ​ധു​ര​യി​ലെ ത​നി​ഷ്ക് ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 11 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി എ​സ്. നി​ഷാ​ന്തി​നു​വേ​ണ്ടി തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​തം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​യാ​ളു​ടെ പി​താ​വ് സു​രേ​ഷി​നെ​യും കാ​മു​കി​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റു​മാ​യ മീ​നാ​ക്ഷി​യെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ട​ക്കു​ള​ത്ത് കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചു കി​ലോ​യോ​ളം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള നി​ഷാ​ന്തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് നാ​ലു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 10 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ​വും ഒ​രു കി​ലോ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു മു​മ്പ് നി​ഷാ​ന്ത് പ​ല​ത​വ​ണ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലെ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നും ഇ​യാ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യം വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ച നി​ഷാ​ന്ത് പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു​ഭാ​ഗം മാ​റ്റി. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ പി​താ​വ് സു​രേ​ഷ് സ​ഹാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​വ​ർ​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ മീ​നാ​ക്ഷി​ക്കും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​മു​കി​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ഷാ​ന്ത് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    മാ​ട​ക്കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചു കി​ലോ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. നി​ഷാ​ന്തി​ന് മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ഷാ​ന്തി​ന്റെ ഫോ​ൺ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് തി​രു​പ്പൂ​രി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു, പൊ​ള്ളാ​ച്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​രേ​ഷി​നെ​യും മീ​നാ​ക്ഷി​യെ​യും ന​വം​ബ​ർ 29 വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. നി​ഷാ​ന്ത് പി​ടി​യി​ലാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ.​ജി. ഇ​നി​ഗോ ദി​വ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Tanishq jewellery heist to build house for girlfriend, search intensified for Nishanth
    Next Story
    X