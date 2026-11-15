തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച കാമുകിക്ക് വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻ

തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച കാമുകിക്ക് വീട് നിർമിച്ച് നൽകാൻtext_fields
ചെന്നൈ: മധുരയിലെ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിൽനിന്ന് 11 കിലോ സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി എസ്. നിഷാന്തിനുവേണ്ടി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം. ശനിയാഴ്ച ഇയാളുടെ പിതാവ് സുരേഷിനെയും കാമുകിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ മീനാക്ഷിയെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇവരിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാടക്കുളത്ത് കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ അഞ്ചു കിലോയോളം ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഒളിവിലുള്ള നിഷാന്തിനെ പിടികൂടാൻ ഒമ്പത് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നവംബർ 12ന് പുലർച്ചയാണ് നാലുനില കെട്ടിടത്തിലെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒന്നാം നിലയിൽനിന്ന് 10 കിലോ സ്വർണവും ഒരു കിലോ വജ്രാഭരണങ്ങളും കവർന്നത്. മോഷണത്തിനു മുമ്പ് നിഷാന്ത് പലതവണ ജ്വല്ലറിയിലെത്തി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. നവംബർ അഞ്ചിനും ഇയാൾ പരിശോധനക്കെന്ന വ്യാജേന എത്തിയിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങൾ ആദ്യം വീടിനടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച നിഷാന്ത് പിന്നീട് ഒരുഭാഗം മാറ്റി. രക്ഷപ്പെടാൻ പിതാവ് സുരേഷ് സഹായിച്ചപ്പോൾ കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ മീനാക്ഷിക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന കാമുകിക്ക് വീട് നിർമിച്ചുനൽകാനാണ് നിഷാന്ത് കവർച്ച നടത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
മാടക്കുളം ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന അഞ്ചു കിലോ ആഭരണങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. ശേഷിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്കായി ഞായറാഴ്ചയും തിരച്ചിൽ തുടർന്നു. നിഷാന്തിന് മറ്റൊരാളുടെ സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
നിഷാന്തിന്റെ ഫോൺ അവസാനമായി പ്രവർത്തിച്ചത് തിരുപ്പൂരിലാണെന്നാണ് വിവരം. ഹൈദരാബാദ്, ബംഗളൂരു, പൊള്ളാച്ചി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരേഷിനെയും മീനാക്ഷിയെയും നവംബർ 29 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നിഷാന്ത് പിടിയിലായാൽ മാത്രമേ കവർച്ചയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമീഷണർ എ.ജി. ഇനിഗോ ദിവ്യൻ പറഞ്ഞു.