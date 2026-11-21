കാവേരി ജലതർക്കം: സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷക സംഘടനtext_fields
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: കാവേരി നദിയിൽനിന്ന് 11 ടി.എം.സി അടി ജലം വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടകയോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയത് കർഷകർക്കിടയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കർഷക സംഘടനയായ കാവേരി ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. കോടതി വിധി വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നും കാവേരിയിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നത് തടയാനും മേക്കദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഈ വിധി കർണാടക ആയുധമാക്കുമെന്ന് കർഷകർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (സി.ഡബ്ല്യു.എം.എ) നിർദേശങ്ങൾ കർണാടക സർക്കാർ പാലിക്കുകയോ മാനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. മാസിലാമണി ആരോപിച്ചു. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ പുതിയ കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ്നാടിന്റെ ജലാവശ്യവും ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പും കണക്കിലെടുത്താണ് കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റി (സി.ഡബ്ല്യു.ആർ.സി) വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നത്. കർണാടക ഇത് പാലിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ സഹായത്തോടെ അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും പി.ആർ. പാണ്ഡ്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർണാടക സർക്കാറിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തഞ്ചാവൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന പരാതി പരിഹാര യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച കർഷകർ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ വൻ പ്രകടനം നടത്തി. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഫയൽ ചെയ്ത രണ്ട് ഹരജികളും തള്ളിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്ന് തമിഴ്നാട് കാവേരി ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.ആർ. പാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെൽറ്റ മേഖലകളിലെ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൃഷിക്കായി കാവേരി ജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ ജലവിഹിതം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവേരി ജലവിഹിതത്തെച്ചൊല്ലി കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരുകയാണ്.
കാവേരിക്ക് കുറുകെ മെക്കഡാട്ടുവിൽ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി കർണാടക മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട് കർഷകർ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. അണക്കെട്ട് യാഥാർഥ്യമായാൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക.