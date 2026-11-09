തമിഴ്നാട്ടിൽ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ എസ്.ഐ മർദനമേറ്റ് മരിച്ചുtext_fields
തേനി: ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ പൊതുനിരത്തിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു. തേനി ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെന്തിൽ കുമാറാണ് (56) മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി സമതർമ്മപുരത്ത് നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ വേഷത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സെന്തിൽ കുമാർ, യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ റോഡിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടതോടെയാണ് ഇടപെട്ടത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ റോഡിൽനിന്ന് മാറിനിന്ന് ആഘോഷം തുടരാൻ അദ്ദേഹം യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഇതേച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതോടെ, ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്താനും കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരമറിയിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ സംഘത്തിലൊരാളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കവെ, മറ്റൊരാൾ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ആഘാതത്തിൽ സെന്തിൽ കുമാർ റോഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു.
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പെട്രോളിങ് സംഘം ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സെന്തിൽ കുമാറിന് നേരത്തേ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി. ഉത്സവദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതായും ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായും തകർന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.