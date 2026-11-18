'വിജയ്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കണം', പ്രിയങ്കഗാന്ധി ഇടപെട്ടു; വീട്ടുജോലിക്കാരിക്ക് ആഗ്രഹസാഫല്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ഈ ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പ്രിയങ്കയുടെ വീട്ട് ജീവനക്കാരിയുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വനിതയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയ ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ ജീവനക്കാരിയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയെടുക്കണമെന്ന ഇവരുടെ ആഗ്രഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഈ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തു. കൂടാതെ കുറച്ചു സമയം അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.
ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഗ്രാമവികസന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ആനന്ദ്, പൊതുമരാമത്ത്-ഹൈവേസ്-കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ആധവ് അർജുന എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള പ്രണയവും വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവുമെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റലിയിലെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും ഓർമക്കുറിപ്പിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. പുസ്തകപ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തു. മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും രാജീവിന്റെ മരണശേഷം അമ്മയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ സംസാരിച്ചു. അച്ഛന്റെ വിയോഗം അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം കെടുത്തിയതുപോലെയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.