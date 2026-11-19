'കാവി സാരിക്ക് വിലക്കെങ്കിൽ സ്കൂൾ പൂട്ടും'; മിഷനറി സ്കൂളിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി സുവേന്ദു അധികാരിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പരാതി സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി. കാവി സാരി ധരിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരിക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുർഷിദാബാദിലെ ബെൽഡംഗയിൽ ജഗദ്ധാത്രി പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും, ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വ്യക്തിക്കെതിരെ രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സുവേന്ദു പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനത്തിന് വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായാൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എൻഒസി (നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പിൻവലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സമീക് ഭട്ടാചാര്യയാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സ്കൂളിനെതിരെ ആദ്യം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്കൂളിൽ മതപരമായ വിവേചനം നടന്നുവെന്നായിരുന്നു സമീക്കിന്റെ ആരോപണം. ബിജെപി യോഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന യുവ ജീവനക്കാരിയോട്, പുറത്ത് കാവി സാരി ധരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ധരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു അധ്യാപിക പറഞ്ഞതായാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത്. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചും "ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ" ഏർപ്പെടുന്ന മിഷനറി സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും സമീക് നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ
മിഷനറി സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരം വസ്ത്രനിയന്ത്രണങ്ങളില്ലെന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് സെക്രട്ടറി ഫാദർ മലോയ് ഡി കോസ്റ്റ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുണ്ടായാൽ ആ സ്കൂളിനെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും, മിഷനറി സ്ഥാപനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം നിശ്ചയിക്കുന്ന പതിവ് സ്കൂളുകളിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമീക് ഭട്ടാചാര്യയുടെ വൈറൽ വീഡിയോയ്ക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി ഫാദർ ഡി കോസ്റ്റയും ബംഗിയ ക്രിസ്ത്യ പരിഷബ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി ഹെറോഡ് മല്ലിക്കും സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, ഇത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മിഷനറി സ്കൂളുകളെന്നും, അധ്യാപകരും സ്കൂൾ അധികൃതരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ സ്കൂൾ മേധാവിയും വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി സമീക് ഭട്ടാചാര്യ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. കലിംപോങ്, അസൻസോൾ, പൂർബ ബർധമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തനം വീണ്ടും സജീവമായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതവിശ്വാസത്തിന് എതിരല്ലെങ്കിലും മതപരിവർത്തനത്തെ എതിർക്കുമെന്നും, ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.