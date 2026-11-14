'അജിത് പവാർ മരിച്ച അന്ന് ലയന ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതാണ്'; എൻസിപി വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിക്കില്ലെന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞ് സുപ്രിയ സുലെ

'അജിത് പവാർ മരിച്ച അന്ന് ലയന ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതാണ്'; എൻസിപി വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിക്കില്ലെന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞ് സുപ്രിയ സുലെtext_fields
മുംബൈ: നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻ.സി.പി) ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ലയന സാധ്യതകൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എൻ.സി.പി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) ലോക്സഭാ എം.പി സുപ്രിയ സുലെ. സഹോദരൻ അജിത് പവാർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ലയന ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വിമാനാപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ച അന്ന് ആ ചർച്ചകൾക്ക് പൂർണവിരാമമായെന്നും ശനിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ സുപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ വ്യക്തമായ വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗം കുടുംബത്തിന് വലിയ ആഘാതമായിരുന്നുവെന്നും ആർക്കും നികത്താനാവാത്ത ശൂന്യതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും സുപ്രിയ സുലെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു.
പ്രഫുൽ പട്ടേലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള പരിഹാസവും
ലയന വാർത്തകളോട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലും പരിഹാസത്തോടെയുമാണ് സുപ്രിയ സുലെ പ്രതികരിച്ചത്. പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ.സി.പി നേതാക്കളുമായുള്ള തന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചകളെ ലയന ചർച്ചകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്ന് സുപ്രിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്കപ്പുറം ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ദീർഘകാലത്തെ കുടുംബബന്ധങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവുമുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'മാധ്യമങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലയനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗിനെ മാത്രമല്ല, എന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും കുറയ്ക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ടി.ആർ.പിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്', സുപ്രിയ പരിഹസിച്ചു. 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്', മണ്ഡല പുനർനിർണയം തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലാണ് താൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും, ദിവസവും ഒരേ ലയന വാർത്തകൾ കേട്ട് താൻ മടുത്തുവെന്നും സുപ്രിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലയനത്തിന് തടസ്സം നിന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാറും
അജിത് പവാറിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുത്ത മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുനേത്ര പവാറും ശരദ് പവാർ പക്ഷവുമായുള്ള ലയനത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലയനം നടന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും നിയന്ത്രണവും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് സുനേത്ര പവാർ പക്ഷത്തിനുള്ളത്. ശരദ് പവാർ പക്ഷവുമായി ലയിക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളുടെ വിഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് സുനേത്ര പവാർ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരദ് പവാർ പക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ ബി.ജെ.പിക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ലയനത്തിന് നിർബന്ധിക്കാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണ തേടാമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് സൂചന.