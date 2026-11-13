എൻസിപി വിഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമോ? ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സുപ്രിയ സുലെ

എൻസിപി വിഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമോ? ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സുപ്രിയ സുലെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയായ എൻസിപി ലയന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി എൻസിപി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രിയ സുലെ. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ ലയന ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
സഹോദരനും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അജിത് പവാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തോടെ ലയന വിഷയം തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവസാനിച്ചതാണെന്ന് സുപ്രിയ സുലെ പറഞ്ഞു. അജിത് പവാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ജനുവരി 17-ന് ബാരാമതിയിലെ ഗോവിന്ദ്ബാഗിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ നീക്കങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ജനുവരി 28-നുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയതോടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണമായും മാറിയെന്നും ആ അധ്യായം അവിടെ അവസാനിച്ചെന്നും സുലെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, സുനിൽ തത്കരെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഘം നവംബർ ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് ലയന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സജീവമായത്. എന്നാൽ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു സുപ്രിയ സുലെയുടെ നിലപാട്.
അതേസമയം, പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ തത്കരെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജിത് പവാർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 12-ന് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നാകുമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരം നീക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഉചിതമായ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുനേത്ര പവാറിന്റെ പ്രതികരണം.
2023 ജൂലൈയിലാണ് ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി പിളർത്തി അജിത് പവാർ പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേരും ചിഹ്നവും അജിത് പവാർ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചതോടെ, ശരദ് പവാർ വിഭാഗം 'എൻസിപി (ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ)' എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു.