തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ 48 ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇൻഡ്യ മുന്നണി; ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ 48 ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇൻഡ്യ മുന്നണി; ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം കടുപ്പിച്ച് ഇൻഡ്യ മുന്നണി. സുപ്രീംകോടതിയിൽ വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഔദ്യോഗികമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. ഹരജികളുടെ വാദത്തിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെ ഉന്നയിക്കാനായി 48 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇൻഡ്യ മുന്നണി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ പ്രസക്തമായ വസ്തുതകളും രേഖകളും നിരത്തുന്നതിന് പകരം അവകാശവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള വിശദമായ ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, മറ്റ് കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി, ഡെപ്യൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഭാനു പ്രകാശ് യെതൂരു എന്നിവരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇൻഡ്യ മുന്നണി വ്യക്തത തേടുന്നത്:
രാജ്യവ്യാപക എസ്.ഐ.ആർ തീരുമാനം
രാജ്യവ്യാപകമായി എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ഇതിന്റെ അംഗീകാര പ്രക്രിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൂടാതെ, 2025ലെ എസ്ഐആർ പ്രഖ്യാപന ഉത്തരവും, അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും കമീഷന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പിന്നീടുള്ള ആർടിഐ (RTI) മറുപടിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കമീഷനിലെ ഭിന്നതകളും വിയോജിപ്പുകളും
2025 ഫെബ്രുവരി 19നും 2026 ഒക്ടോബർ 26നും ഇടയിൽ എസ്ഐആർ, ഇസിനെറ്റ് (ECINET), ഫോം 6, അപ്പീലുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോ. സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവോ ഡോ. വിവേക് ജോഷിയോ എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുകളോ എതിർപ്പുകളോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഡാറ്റാബേസ് സുരക്ഷയും 'ഇസിനെറ്റ്' (ECINET) സംവിധാനവും
വോട്ടർ പട്ടിക ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രവേശനമുള്ളത്? വോട്ടർമാരെ ചേർക്കാനും ഒഴിവാക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സ്വകാര്യ വെണ്ടർമാരുടെയോ കരാറുകാരുടെയോ ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇസിനെറ്റ് (ECINET) ഓഡിറ്റ് ട്രയലുകളുടെ സുതാര്യത എന്നിവയും ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫോം 6 പ്രക്രിയയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ അപ്പീലുകളും
ഓൺലൈൻ ഫോം 6 പ്രക്രിയയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതോ മാറ്റിവെച്ചതോ ആയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ ഈ ഹരജികൾ ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന മുൻ വാദത്തിൽ, എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായാണ് എടുത്തതെന്ന് കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.