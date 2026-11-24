2020ലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഡൽഹി കലാപം: ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ സുപ്രീംകോടതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ കലാപത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസിൽ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹരജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇവരുടെ മുൻ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 5-നാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഷർജീൽ ഇമാം; പ്രധാന വാദങ്ങൾ
ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നതിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഡൽഹി ഹൈകോടതി നേരത്തെ ഷർജീൽ ഇമാമിനും മറ്റ് പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇമാം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈകോടതി ഉത്തരവിൽ ഗുരുതരമായ നിയമപരമായ പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യു.എ.പി.എ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ കോടതി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിലും ഷഹീൻ ബാഗിലും താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും, അവ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ലെന്നും ഇമാം വാദിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി താൻ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്നും വിചാരണയിൽ യാതൊരു പുരോഗതിയുമില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. ഇത് വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണയ്ക്കുള്ള തന്റെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപണങ്ങളും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ മറുപടിയും
അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ഭാഷ്യം. കേസിലെ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരിൽ ഒരാളായാണ് ഷർജീൽ ഇമാമിനെ പൊലീസ് പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഭീതിയും വർഗീയ വിഭജനവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇമാമിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളെന്നും പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച ഷർജീൽ ഇമാം, തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.