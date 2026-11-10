ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: വാട്സ്ആപ്പിനോട് മാർഗനിർദേശം തേടി സുപ്രീംകോടതി

ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: വാട്സ്ആപ്പിനോട് മാർഗനിർദേശം തേടി സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന മാർഗങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വാട്സ്ആപ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ നിർദേശം നൽകിയത്.
കോടതിയിലും ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോഓഡിനേഷൻ സെന്ററിലും നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാസങ്ങളായി ഈ പ്രശ്നം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി നൽകിയ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നടപടികൾ വിവരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റുമായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ചമഞ്ഞ് നടത്തിയ ആൾമാറാട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട 9,400 അക്കൗണ്ടുകൾക്കാണ് വാട്സ്ആപ് തടയിട്ടത്.
ആഗസ്റ്റിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഡെബിറ്റുകൾ തടയാനും നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കാനും പൊതു നടപടിക്രമം ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് ആർ.ബി.ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സൈബർ ക്രൈം കോഓഡിനേഷൻ സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട കോടതി, തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വകുപ്പുതല സമിതി പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ബാങ്കുകളുടെ ജാഗ്രതക്കുറവ് മൂലമാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇരകൾക്ക് ബാങ്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. നവംബർ 23ന് വിഷയം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.