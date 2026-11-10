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    ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്: വാട്സ്ആപ്പിനോട് മാർഗനിർദേശം തേടി സുപ്രീംകോടതി

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    https://www.madhyamam.com/tags/supreme-court
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വാ​ട്സ്ആ​പ് പോ​ലു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്‍ഫോ​മു​ക​ളോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി, വി. ​മോ​ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കോ​ട​തി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ലും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​പ്ര​ശ്നം കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കോ​ട​തി ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റു​മാ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യി ച​മ​ഞ്ഞ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 9,400 അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വാ​ട്സ്ആ​പ് ത​ട​യി​ട്ട​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ഡെ​ബി​റ്റു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ന​ഷ്‍ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും പൊ​തു ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട കോ​ട​തി, ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​കു​പ്പു​ത​ല സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വ് മൂ​ല​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​വി​ഷ​യം ​കോ​ട​തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

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