ബംഗാൾ എസ്.ഐ.ആർ; പേര് വെട്ടിയവരുടെ അപ്പീലുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം: സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് (എസ്.ഐ.ആർ) ശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ അപ്പീലുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്ന അപ്പലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി.
വോട്ടവകാശത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമായതിനാൽ പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പരാതികൾക്കാണ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയുള്ള കമീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് നിർദേശം നൽകി.
ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ വോട്ടർമാരുടെ അപ്പീലുകൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ മുന്നിലുള്ള അപ്പീലുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കണം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ അപ്പീലുകൾ ആദ്യ വിഭാഗത്തിലും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെ അപ്പീലുകൾക്ക് നിലവിൽ അടിയന്തര സ്വഭാവമില്ലാത്തതിനാൽ പിന്നീട് പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 19 ട്രൈബ്യൂണലുകളിലായി ആകെ 38.31 ലക്ഷം അപ്പീലുകളാണ് ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 22.21 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടേതും 16.10 ലക്ഷം എണ്ണം പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയുള്ളതുമാണ്. ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ അപ്പീലുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ തീർപ്പാക്കിയതെന്ന് ഹരജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
തീർപ്പാക്കിയവയിൽ 93 ശതമാനവും വോട്ടർമാർക്ക് അനുകൂലമായാണ് വിധിയുണ്ടായതെന്നും കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ മാത്രം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ 16.10 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു.