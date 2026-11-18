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അഅ്സം ഖാന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
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News Summary - 'Heavens Will Not Fall': Supreme Court Refuses ED's Plea to Stay SP Leader Azam Khan's Interim Bail; Hearing on Thursday
ന്യൂഡൽഹി: അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ മുതിർന്ന സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഅ്സം ഖാന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി) ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ സുപ്രീംകോടതി. ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ലെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി.മോഹന എന്നിവരും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പരാമർശിച്ചത്. അതേസമയം ഹരജി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ ബെഞ്ച് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അലഹബാദ് ഹൈകോടതി നവംബർ 17 നാണ് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
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