മുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തിൽ പേരക്കുട്ടിക്ക് അവകാശമില്ല: സുപ്രീം കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് പിതാവിന് ലഭിച്ച സ്വത്തിൽ പേരക്കുട്ടിക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം ഒരാൾ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് പാരമ്പര്യമായി നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ആ സ്വത്തിന്റെ പൂർണ ഉടമയായി മാറുമെന്നും സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്വത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
29 വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന സ്വത്ത് തർക്ക കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. ജസ്റ്റിസുമാരായ അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മസീഹ്, സുനിത അഗർവാൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് വിഭജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മകൻ സമർപ്പിച്ച ഹരജി തള്ളിയത്.
തർക്കത്തിലുള്ള സ്വത്ത് പൂർവിക സ്വത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് 1997ൽ മകനാണ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച സുപ്രീം കോടതി, പിതാവിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്വത്ത് വിഭജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പേരക്കുട്ടിക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ക്ലാസ് I പട്ടികയിൽ മകന്റെ മകനെ ഒരു അവകാശിയായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ മുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തിൽ പേരക്കുട്ടിക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ലഭിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തിൽ ഓഹരി ആവശ്യപ്പെടാൻ പേരക്കുട്ടിക്കുള്ള വ്യക്തിനിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശം 1956ലെ നിയമം നിലനിർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.