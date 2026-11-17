ഡൽഹി എസ്.ഐ.ആർ; മുസ്തഫാബാദിൽ വ്യാജ ഫോം സെവൻ അപേക്ഷകൾ വ്യാപകമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹരജിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പരിഷ്കരണത്തിനിടെ (എസ്.ഐ.ആർ) മുസ്ലിം വിഭാഗം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മുസ്തഫാബാദിൽ വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വൻതോതിൽ വ്യാജ ഫോം സെവൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച സംഭവം സുപ്രീംകോടതിയിൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യതക്കുതന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അലി മെഹ്ദിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മരണപ്പെട്ടു, സ്ഥലത്തില്ല, സ്ഥിരമായി താമസം മാറി എന്നീ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ മുസ്തഫാബാദിൽ വൻ തോതിൽ ഫോം സെവൻ അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരുടെ പേരിലാണോ ഫോം സെവൻ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ അത്തരം അപേക്ഷകൾ നൽകുകയോ അതിൽ ഒപ്പിടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അജ്ഞാതരായ ആളുകൾ വ്യാജ പരാതിക്കാരുടെ പേരിൽ ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അനർഹരായവർ പട്ടികയിൽ തുടരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗുരുതരമാണ്, ഇല്ലാത്ത കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അർഹരായ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. നവംബർ അഞ്ചിന് മുസ്തഫാബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ച 1,021 അപേക്ഷകളിൽ 787 അപേക്ഷകളും ബി.ജെ.പിയുടെ 20 ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാരുടെ പേരിലാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മരിച്ചുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായും താമസം മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞവർ വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ളതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധികൃതർ പരിശോധിച്ച 37 അപേക്ഷകൾ വ്യാജമാണെന്നും കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും തെളിഞ്ഞു. മുസ്തഫാബാദിൽ പരാതിക്കാരന്റെ ആധികാരികതയും വോട്ടറെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും ഒരുപോലെ സംശയനിഴലിലാണെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ പറയുന്നു. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പട്ടികയിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്താൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും ഹരജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.