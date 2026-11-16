17 വർഷത്തെ തടവിന് ശേഷം ബിൽകിസ് ബാനു കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

17 വർഷത്തെ തടവിന് ശേഷം ബിൽകിസ് ബാനു കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽകിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ബിപിൻചന്ദ് ജോഷി, പ്രദീപ് മോധിയ എന്നിവരുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷയാണ് കോടതി മരവിപ്പിച്ചത്. ഇവർ ഇതിനകം 17 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവരുടെ അപ്പീലിൽ നിയമപരവും വസ്തുതാപരവുമായ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
2017 മെയ് മാസത്തിൽ ബോംബെ ഹൈകോടതി ശരിവെച്ച ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ നടപടി. പ്രതികളിലൊരാളായ ബിപിൻചന്ദ് ജോഷിക്ക് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക വൈകല്യമുണ്ടെന്ന കാര്യവും ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് പ്രത്യേകമായി കണക്കിലെടുത്തു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവവും വിചാരണകോടതിയുടെയും ഹൈകോടതിയുടെയും കണ്ടെത്തലുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യത്തെ എഫ്.ഐ.ആറിൽ പ്രതികളിലൊരാളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയതെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, ബലാത്സംഗ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇര നൽകിയ പൊലീസ് മൊഴിയിലോ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാ വേളയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയിലോ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അക്രമക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നതല്ലാതെ ഇവർക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
2022ൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഇളവ് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട 11 പ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ബിപിൻചന്ദും പ്രദീപ്പും. എന്നാൽ ഈ മോചനം ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിൽകിസ് ബാനു നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിച്ച സുപ്രീംകോടതി, 2024 ജനുവരിയിൽ പ്രതികളുടെ ഇളവ് റദ്ദാക്കുകയും രണ്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് വിചാരണ നടന്നതെന്നതിനാൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് ജയിൽ ഇളവ് നൽകാൻ അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഗോദ്രയിൽ സബർമതി എക്സ്പ്രസ് തീവെച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ 2002ൽ ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ കലാപത്തിനിടയിലാണ് അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന ബിൽകിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. 21 വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് ബിൽകിസിന്റെ പ്രായം. ഇവരുടെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളുൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേരെ കലാപകാരികൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയും 2004ൽ വിചാരണ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 2008ൽ പ്രത്യേക കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.