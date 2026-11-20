തമിഴ്നാടിന് തിരിച്ചടി; കാവേരിയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി, രൂക്ഷ വിമർശനംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന് തിരിച്ചടി. കാവേരി നദിയിൽനിന്ന് 11 ടി.എം.സി അടി വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടക സർക്കാറിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സമർപ്പിച്ച ഹരജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി.
ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് അപരേഷ് സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹരജികൾ തള്ളിയത്. തമിഴ്നാടിന് അർഹതപ്പെട്ട കാവേരി ജലവിഹിതം ഉടൻ വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടക സർക്കാറിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ രണ്ട് ഹരജികളാണ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒക്ടോബർ ഏഴു വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് കാവേരി നദിയിലെ 11 ടിഎംസി അടി ജലത്തിന്റെ കുടിശ്ശിക ഉടൻ തീർക്കാൻ കർണാടകക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് ഹരിജികളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ, കർണാടക-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള നദീതീരത്തെ പ്രധാന ജലനിരപ്പ് അളക്കൽ കേന്ദ്രമായ ബില്ലിഗുണ്ടുലുവിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിദിനം 1.3 ടിഎംസി അടി വീതം വെള്ളം എത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 12ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച രണ്ട് അപേക്ഷകളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. മഴയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ വർഷമായതിനാലും കർണാടകയിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വരൾച്ചാബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനാലും 11 ടിഎംസി അടി കാവേരി ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുക പ്രയാസമാണെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞ വർഷമായിട്ടും കർണാടകയിൽനിന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ജലവിഹിതം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 11,000 മില്യൺ ഘനയടി (ടിഎംസി) വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായതിനാൽ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലം പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നുവെന്നും തമിഴ്നാട് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ കർണാടക സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. കാവേരി ജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് കർണാടകയിലെ കാവേരി നദീതടത്തിലുള്ള നാല് പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളിലായി ആകെ 77.537 ടിഎംസി അടി വെള്ളം സംഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ 67.517 ടിഎംസി അടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജലമാണെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 15 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3,500 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം വിട്ടുനൽകണമെന്ന കാവേരി ജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശം അപര്യാപ്തമാണെന്നും തമിഴ്നാട് വാദിച്ചു.
ജൂൺ 1 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 12 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തമിഴ്നാടിന് അർഹതപ്പെട്ട ജലവിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടായ 26.954 ടിഎംസി അടി വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് ആനുപാതികമായി നികത്താൻ കർണാടകക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ജലവിഹിതം പങ്കിടുന്നതിനുള്ള ധാരണപ്രകാരം വെള്ളം തുടർച്ചയായി വിട്ടുനൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ജൂലൈ 28ന് ചേർന്ന കാവേരി ജല നിയന്ത്രണ സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ, കൃഷ്ണരാജ സാഗർ, കബിനി അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് ജൂലൈ 29 മുതൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് ബില്ലിഗുണ്ടുലുവിൽ പ്രതിദിനം 3,500 ക്യുസെക്സ് ജലമൊഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കർണാടകക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ജൂലൈ 30ന് ചേർന്ന കാവേരി ജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം ഈ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, കർണാടക ഈ നിർദേശം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് തമിഴ്നാട് പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.