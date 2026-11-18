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മൃഗബലി നിരോധിക്കണമെന്ന ഹരജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിtext_fields
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News Summary - Supreme Court Dismisses Plea Seeking Ban on Animal Sacrifice in Temples and Religious Rituals
ന്യൂഡൽഹി: മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളെ ബലികഴിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് ആർ. മഹാദേവൻ, ജസ്റ്റിസ് അപരേഷ് കുമാർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദങ്ങൾ കേട്ടശേഷം ഹരജി തള്ളിയത്.
മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകയായ ശ്രുതി ബിഷ്ടാണ് ഹരജി നൽകിയത്. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയത്തോട് കോടതി മറുപടി തേടിയിരുന്നു.
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