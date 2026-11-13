കരിമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട; കർണാടകയിലെ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ കർഷകർക്ക് ഉയർന്ന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു

കരിമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട; കർണാടകയിലെ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ കർഷകർക്ക് ഉയർന്ന വില പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ബെളഗാവി: കർണാടകയിലെ ബെളഗാവി ജില്ലയിൽ കരിമ്പ് കർഷകരുടെ സമരം വിജയം കണ്ടു. പഞ്ചസാരയുടെ വിപണിവിലക്ക് അനുസരിച്ച് കരിമ്പിന്റെ വിലയും ഉയർത്താൻ പഞ്ചസാര കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചു.
മെച്ചപ്പെട്ട വില പ്രതീക്ഷിച്ച് കർഷകർ കരിമ്പ് അയൽ സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാനും കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികളിൽനിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരമാണ് ബെളഗാവിയിലെ ഫാക്ടറികളെ കൂടുതൽ വില നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ബെളഗാവി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഫാക്ടറികളാണ് ആകർഷകമായ വിലയും അധിക തുകയും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ബെളഗാവിയിൽ ഇത്തവണ കരിമ്പിന്റെ വിളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ക്രഷിങ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകിയതോടെ പാടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിന്ന കരിമ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഇത് കർഷകരെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
ക്രഷിങ് സീസണിൽ ആദ്യഗഡുവായി ടണ്ണിന് 3,600 രൂപ നൽകാൻ ആദ്യം ഫാക്ടറികൾ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചസാരവില കിലോഗ്രാമിന് 55 രൂപയിലെത്തിയാൽ കർഷകർക്ക് ടണ്ണിന് 4,350 രൂപയോ അതിലധികമോ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
കരിമ്പിന് ടണ്ണിന് 5,500 രൂപ ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക രാജ്യ റൈത്ത സംഘ, ഹസിരു സേന എന്നീ കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പ്രതിഷേധം നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഇതിൽ 4,500 രൂപ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികളും 1,000 രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാറും നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.
പഞ്ചസാരയിൽനിന്നും ഉപോൽപന്നങ്ങളിൽനിന്നും സർക്കാറിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകർക്ക് അധിക സഹായം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു.
കർഷക പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഫാക്ടറികൾക്ക് കരിമ്പ് ക്രഷിങ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി സതീഷ് ജാർക്കിഹോളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി ധാരണയിലെത്തി.
കരിമ്പിന് ടണ്ണിന് 3,600 രൂപ ആദ്യഗഡുവായി നൽകാനും പഞ്ചസാരവില ഉയരുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധിക ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം കർഷകർക്ക് കൈമാറാനുമാണ് ധാരണയായത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഫാക്ടറികളിൽ ക്രഷിങ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
എന്നാൽ, മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഫാക്ടറികൾ ധാരണയിലെ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദ്യഗഡു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാരവില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് കർഷകർക്ക് എത്ര രൂപ അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നും ചില ഫാക്ടറികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിപാനിയിലെ ശ്രീ ഹലസിദ്ധനാഥ് സഹകരണ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി (മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ്) ടണ്ണിന് 3,770 രൂപ ആദ്യഗഡുവായി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഞ്ചസാര വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് 11.50 ശതമാനമാണെങ്കിൽ ടണ്ണിന് 100 രൂപ കൂടി നൽകും.
ഇതിനുപുറമെ പഞ്ചസാരയുടെ വിൽപനവില കിലോഗ്രാമിന് 50 രൂപയിലെത്തിയാൽ ടണ്ണിന് 200 രൂപയും 55 രൂപയിലെത്തിയാൽ 400 രൂപയും 60 രൂപയിലെത്തിയാൽ 600 രൂപയും അധികമായി നൽകും.
ഈ തുക അടുത്ത അരവ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ഫാക്ടറി അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരവില കിലോഗ്രാമിന് 55 രൂപയിലെത്തുകയും നിശ്ചിത വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ കരിമ്പ് നൽകുന്ന കർഷകർക്ക് ടണ്ണിന് ആകെ 4,270 രൂപ ലഭിക്കും. വില 60 രൂപയിലെത്തിയാൽ തുക 4,470 രൂപയായി ഉയരും.
നിപാനിയിലെ വെങ്കടേശ്വർ ഷുഗേഴ്സ്, ഷിർഗുപ്പി ഷുഗേഴ്സ്, ഉഗാറിലെ ഉഗാർ ഷുഗേഴ്സ്, ജൈനാപുരിലെ അരിഹന്ത് ഷുഗേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഫാക്ടറികളും പഞ്ചസാരയുടെ വിൽപനവിലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കരിമ്പിന് അധിക വില നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.