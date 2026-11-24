‘ബിൽക്കീസ് ബാനു ഒറ്റക്കല്ല’; പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ജാമിയ മില്ലിയ വിദ്യാർഥികൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബിൽക്കീസ് ബാനു ഒറ്റക്കല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം. സ്ത്രീകൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാലയിലെ സെൻട്രൽ കാന്റീനിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഐസ, എം.എസ്.എഫ്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ബിൽക്കീസ് ബാനുയുടെ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം വർഗീയതക്കും സ്ത്രീവിരുദ്ധ അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരായ കൂട്ടായ പോരാട്ടമാണെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റവാളികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതായും സംവിധാനങ്ങളുടെ വീഴ്ച നീതി വൈകിപ്പിക്കുന്നതായും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. മതമോ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമോ നോക്കാതെ, സ്ത്രീകൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ ബിൽക്കീസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാവുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പ്രതികളെ 2022ൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകി വിട്ടയച്ചെങ്കിലും 2024 ജനുവരിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഈ നടപടി റദ്ദാക്കി പ്രതികളെ തിരികെ ജയിലിലയച്ചിരുന്നു.
അടുത്തിടെ കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് സുപ്രീംകോടതി മരവിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് കോടതി ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ബിൽക്കീസ് ബാനു വ്യക്തമാക്കുകയും ഇതിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം. ബിൽക്കീസ് ബാനുവിന് പൂർണ നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ക്യാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് വിദ്യാർഥി സംഗമം അവസാനിച്ചത്.