ജെ.എൻ.യുവിൽ സഹപാഠിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ.text_fields
ഡൽഹി: സ്ത്രീ സുഹൃത്തുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ (ജെ.എൻ.യു) വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ സഹപാഠിയായ എം.എ വിദ്യാർഥിയെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിയുൾപ്പെടെ നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
നവംബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിയോടെ സർവകലാശാല കാമ്പസിലെ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു സംഭവം.സ്ത്രീ സുഹൃത്തുമായുള്ള മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയുടെ സൗഹൃദമാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിക്കും പരിക്കേറ്റു. മറ്റ് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റതോടെ ആകെ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം നാലായി.
സംഭവത്തിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വസന്ത് കുഞ്ച് നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) കൊലപാതകശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കേസിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു