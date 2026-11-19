ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം താമസിച്ചിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിന് സ്റ്റേtext_fields
മുംബൈ: 80കളിൽ അധോലോക നേതാവ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്ന ഭിണ്ടിബസാർ പാക്മോടിയ സ്ട്രീറ്റിലെ മുസാഫിർഖാന കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നത് ബോംബെ ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു.
കെട്ടിടത്തിൽ ശേഷിച്ച താഴ്നിലയിലെ 140 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും കെട്ടിടമൊഴിയാൻ 24 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്ന് ആരോപിച്ചും കെട്ടിടത്തിലെ കട ഉടമകളും പള്ളി പരിപാലകരും നൽകിയ ഹരജിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മഹേഷ് ചന്ദ്ര ത്രിപാഠി, ജസ്റ്റിസ് അദ്വൈത് സേത്ന എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച വരെ പൊളിക്കൽ നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
ഹരജിയിൽ കോടതി മുംബൈ നഗരസഭയുടെ മറുപടി തേടി. ഹരജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ഭിണ്ടി ബസാർ നഗരവികസന പദ്ധതിക്കായി കെട്ടിടം നേരത്തെ സെയ്ഫി ബുർഹാനി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന് നൽകിയിരുന്നു. 2020ൽ ദാവൂദ് താമസിച്ചതടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു. താഴ്നില മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പഴകിയ കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കട ഉടമകൾക്കും മറ്റും ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ നഗരസഭ വ്യാഴാഴ്ച പൊളിക്കൽ നടപടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടയിലാണ് സ്റ്റേ. ഹജ്ജ്തീർഥാടകർക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി 1900കളിൽ പണിത കെട്ടിടത്തിൽ 1955ലാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ദാവൂദിന്റെ കുടുംബവും താമസം തുടങ്ങിയത്. അധോലോകത്തെ തുടക്കം മുതൽ 1986ൽ ഇന്ത്യ വിടുന്നതുവരെ ദാവൂദിന്റെ താവളമായിരുന്നു കെട്ടിടമെന്ന് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു.