ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ നിർണായക പുരോഗതി; കോൺഗ്രസ് 75 മുതൽ 80 വരെ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചേക്കുംtext_fields
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സഖ്യവും സീറ്റ് വിഭജനവും അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്തിമമാകും. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ചർച്ച നടക്കും. കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതനുസരിച്ച് 403 അംഗ നിയമസഭയിൽ 75 മുതൽ 80 വരെ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സമ്മതിച്ചേക്കുമെന്നുമാണ് വിവരം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 181 സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ ഓരോ പാർട്ടിയും മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകും.
സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ പ്രധാന ഫോർമുലകൾ
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവർ ചേർന്നായിരിക്കും സഖ്യകരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകുക. കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എം.പി പ്രമോദ് തിവാരിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച 20 മിനിറ്റ് നീണ്ട ആദ്യഘട്ട യോഗം നടന്നത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ഇറ്റാവ, മെയിൻപുരി എന്നിവ ഒഴികെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുറഞ്ഞത് ഓരോ സീറ്റെങ്കിലും വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേഠി, റായ്ബറേലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ നിയമസഭാ സീറ്റുകളും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം നിലപാടുകൾ കേട്ടതായും അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സഖ്യം അന്തിമമാക്കുമെന്നും എസ്.പി ചർച്ചാ സമിതി തലവനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ രാം ഗോപാൽ യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.