'ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എസ്.പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഗൗരവമായ നിലപാടില്ല'; സഖ്യത്തിനായി വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്text_fields
ഉത്തർപ്രദേശ്: ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും ഗൗരവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പറഞ്ഞു. സഖ്യസാധ്യതകൾക്കായി വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പി.ടി.ഐയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 26ന് നടക്കുന്ന ശക്തിപ്രകടനം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എസ്പിക്കും കോൺഗ്രസിനും തീരുമാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ആസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2027ലെ യു.പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടിയും എ.ഐ.എം.ഐ.എമ്മും ചേർന്നാണ് 'സാമാജിക് പരിവർത്തൻ മോർച്ച' രൂപീകരിച്ചത്.
ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് മോർച്ചയുടെ പ്രവർത്തനം. ബിജെപിയെയും എസ്പി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെയും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിച്ച് ദലിത്-മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് മുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ബിജെപിയുടെ ബി-ടീമെന്ന ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാലവും ജനങ്ങളും മറുപടി നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു 'ബി-ടീം' എന്നതിന്റെ നിർവചനം എന്താണ്? തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പാർട്ടി ബി-ടീമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, 2022ൽ കോൺഗ്രസ് എസ്പിക്കെതിരെ 399 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 300ഓളം സീറ്റുകളിൽ കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ ബി-ടീം ആണോ അതോ എ-ടീം ആയിട്ടാണോ മത്സരിച്ചത്? അതിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മറുപടി നൽകണം," ആസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നായാണ് സാമാജിക് പരിവർത്തൻ മോർച്ച വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ സഖ്യസാധ്യതകളും മുന്നണി തേടുന്നുണ്ട്. മോർച്ചയുടെ നിർദേശത്തോട് എസ്പിയും കോൺഗ്രസും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി നിർണായകം