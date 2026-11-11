ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ പോലും മനേക മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു; കുടുംബവഴക്കുകൾ ഓർത്തെടുത്ത് സോണിയ

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ പോലും മനേക മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു; കുടുംബവഴക്കുകൾ ഓർത്തെടുത്ത് സോണിയtext_fields
മനേക ഗാന്ധിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബവഴക്കുകളും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. മനേക ഗാന്ധി ഇന്ദിരയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയതും പിന്നീട് ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായി കുടുംബത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടിവന്നതുമായ സംഭവങ്ങൾ തന്റെ പുതിയ ഓർമക്കുറിപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി. അന്നത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ‘റിയാലിറ്റി ഷോ’ പോലെയായിരുന്നുവെന്നാണ് സോണിയയുടെ പരാമർശം.
‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ എന്ന ആത്മകഥയിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ പഴയ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച, മനേകയുമായുള്ള വിവാഹം, ഇന്ദിരയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ, സഞ്ജയ്യുടെ മരണശേഷം മനേക കുടുംബം വിട്ടുപോയ സാഹചര്യം എന്നിവയെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
1973ന്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മനേകയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് മനേകക്ക് 18 വയസ്സായിരുന്നു. സഞ്ജയ്യേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കുറവുള്ള, ഊർജസ്വലയായ യുവതിയായാണ് സോണിയ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. ഇതോടെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ഇളയ മരുമകളായി മനേക എത്തി.
ഇരുവരും കുടുംബത്തിൽ തുല്യസ്ഥാനമുള്ള പെൺമക്കളെപ്പോലെ കഴിയാമെന്നായിരുന്നു തന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ സന്തോഷം അധികം വൈകാതെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി. മനേകയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരുഷത പ്രകടമായിരുന്നുവെന്നും സമാധാനം നിലനിർത്താൻ പലപ്പോഴും താൻ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ ഓർമിക്കുന്നു.
സഞ്ജയ്യും മനേകയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ പുറത്തുവന്നു. ഇരുവരുടെയും തർക്കങ്ങൾ പതിവാകുകയും ശബ്ദം ഉയർന്നുള്ള വഴക്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും മനേക മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സോണിയ പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ ജീവിതം സാമൂഹികമായി ഇടപഴകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ മനേകക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നിരിക്കില്ലെന്നും അവർ കുറിക്കുന്നു.
സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിലും പൊതുചടങ്ങുകളിലും മനേക പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കുടുംബത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ സജീവമായി. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മനേകയുടെ ഇടപെടൽ സഞ്ജയ്യും സഹോദരൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ബാധിച്ചുവെന്നാണ് സോണിയയുടെ വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തേ വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന ഇരുവരും തമ്മിൽ അകൽച്ച രൂപപ്പെട്ടു.
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് സഞ്ജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വർധിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതും പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരയുടെ നിലപാടുകളെ പരോക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്തതും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയതായി സോണിയ പറയുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ മനേക സഞ്ജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ദിരയും അന്നത്തെ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പി.എൻ. ധറും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മനേകയെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിര പറഞ്ഞത്, ‘അവൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ചിറകുകൾ മുളച്ചുതുടങ്ങി’ എന്നായിരുന്നു. 1978ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കുടുംബത്തിലെ ഭിന്നതകൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് സഞ്ജയ്യുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് കാരണമെന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നതായി സോണിയ പറയുന്നു.
ആലോചിക്കാതെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക, ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, അമ്മയുടെ അറിവില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് രാജീവ് കരുതിയിരുന്നു. രാജീവിന്റെ വിലയിരുത്തലിനോട് ഇന്ദിരയും യോജിച്ചിരുന്നു. ഒരു കുടുംബചർച്ചക്കിടെ രാജീവ് സഞ്ജയ്യോട് രോഷത്തോടെ പ്രതികരിച്ചതായും സോണിയ ഓർക്കുന്നു. തർക്കത്തിനിടെ മനേക ഇടപെട്ടതോടെ കുടുംബത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുത്തു.
പിന്നീട് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പരിഹാസപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങൾക്കെതിരെ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രാജീവും താനും രാജ്യം വിടാൻ പദ്ധതിയിട്ടെന്ന വാർത്ത പൂർണമായും വ്യാജമായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ പറയുന്നു.
1980 ജൂൺ 23ന് വിമാനാപകടത്തിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മരിച്ചതോടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ ഘട്ടത്തിലെത്തി. സഞ്ജയ്യുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ മനേകക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് തർക്കം രൂക്ഷമാക്കിയത്. മകൻ വരുൺ ഗാന്ധിയെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രായമാണ് മനേകയുടേതെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ പിന്നീട് ധാരാളം സമയമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ഇന്ദിരയുടെ നിലപാടെന്ന് സോണിയ ഓർത്തെടുത്തു.
പിന്നീട് വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കുടുംബത്തിലെ അകൽച്ച കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. കൊച്ചുമകന്റെ പിറന്നാൾ ലളിതമായി വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ താൽപര്യം. എന്നാൽ മനേക, ഗ്വാളിയോറിലെ രാജമാതയുടെ മകളായ വസുന്ധര രാജെയുടെ വീട്ടിൽ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ദിരയുടെ എതിർപക്ഷത്തായിരുന്ന ആർ.എസ്.എസിനോട് അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വസുന്ധര രാജെ. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഇന്ദിരക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായെന്നും സോണിയ പറയുന്നു.
ഇന്ദിര ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ലണ്ടനിലായിരുന്ന സമയത്താണ് മനേക വീട്ടിൽനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മാറ്റിത്തുടങ്ങിയത്. മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ദിര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വീട്ടിൽനിന്ന് മാറുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ മനേക കുടുംബം വിട്ടു. ഈ പുറത്തുപോക്ക് നേരത്തേ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും പിന്നാലെയുണ്ടായ മാധ്യമപ്രചാരണങ്ങൾ ഒരു ‘റിയാലിറ്റി ഷോ’ പോലെയായിരുന്നുവെന്നാണ് സോണിയയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
മനേക കുടുംബത്തിൽനിന്ന് മാറിയതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. വരുൺ ഗാന്ധിയെ കാണാനുള്ള അവകാശത്തെച്ചൊല്ലി ഇന്ദിരയുടെ കുടുംബം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് പഞ്ചാബിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വരുണിന്റെ നാലാം പിറന്നാളിന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ ഇന്ദിര സോണിയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ സോണിയ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് എത്തിയതെന്ന തരത്തിലുള്ള മനേകയുടെ ആരോപണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്നും സോണിയ ഓർമക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പിന്നീട് മനേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. 1984ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 1988ൽ വി.പി. സിങ്ങിന്റെ ജനതാദളിൽ ചേർന്ന അവർ 2004ൽ ബി.ജെ.പിയിൽ അംഗമായി.