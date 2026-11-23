സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഇറ്റലിയിലെ ബാല്യകാല വീട് മ്യൂസിയമാക്കാൻ ആഗ്രഹം; പിന്നിൽ സിഖ് വ്യവസായിtext_fields
അമൃത്സർ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഇറ്റലിയിലെ ബാല്യകാല വീട് മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ സിഖ് വ്യവസായി സുഖ്ദേവ് സിങ് കാങ് ആണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ. ആറ് വർഷം മുൻപ് വീട് വാങ്ങിയ സുഖ്ദേവ് മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പുകളും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി അവരെ നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇറ്റലിയിലെ വിസെൻസ പ്രവിശ്യയിലെ ലുസിയാനയിലുള്ള ആറ് മുറികളുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള കല്ല്-കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടമാണ് ഈ വീട്. 'ഇന്ത്യൻ ഹൗസ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വീടിന് മുകളിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാകയുണ്ട്. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്നെഴുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റും പുറത്തുണ്ട്. 1946 ഡിസംബർ 9ന് ഇവിടെ ജനിച്ച സോണിയാ ഗാന്ധി ബാല്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കകാലം ചെലവഴിച്ചത് ഈ വീട്ടിലാണ്. ബ്രെഷ്യയിലെ തന്റെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ദൂരത്താണ് ഈ വീടെന്ന് സുഖ്ദേവ് പറഞ്ഞു.
ഹോഷിയാർപൂരിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 1992ലാണ് സുഖ്ദേവ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും തുടക്കത്തിൽ ഡയറി ഫാം, കാർഷിക മേഖല, ഫാക്ടറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സുഖ്ദേവ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അമൃത്സറിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സുഖ്ദേവ് 2020ലാണ് ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും പേരിൽ ഈ വീട് വാങ്ങിയത്. ‘വീട് ഒരു ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിനോ സിഖ് കുടുംബത്തിനോ ലഭിക്കണമെന്ന താല്പര്യം അവിടുത്തെ ചില സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്’ സുഖ്ദേവ് സിംഗ് കാങ് പറയുന്നു.
നികുതി ഉൾപ്പെടെ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 1,000 യൂറോയാണ് വീടിനായി സുഖ്ദേവ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഒരു കെയർടേക്കറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കെയർടേക്കർ സൗകര്യമൊരുക്കും. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധകരായ സുഖ്ദേവും കുടുംബവും എല്ലാ വർഷവും സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം വലിയ പൊതുപരിപാടിയായി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. വീട് വാടകക്ക് നൽകാനോ ഗുരുദ്വാരയാക്കി മാറ്റാനോ മുൻപ് വന്ന നിർദേശങ്ങൾ കുടുംബം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായും മെയ്നോ കുടുംബവുമായുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്താനായിരുന്നു ഈ തീരുമാനമെന്ന് സുഖ്ദേവ് വ്യക്തമാക്കി.
വീട് എത്രയും വേഗം അത്യാധുനിക മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ കുറവ് പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, രേഖകൾ, മറ്റ് സ്മരണികകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും കാണാനാണ് അടുത്ത ശ്രമം. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇറ്റലിയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളെ മ്യൂസിയം ആകർഷിക്കുമെന്നും പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും സുഖ്ദേവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭാര്യയും മകളും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.
സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' പുറത്തുവന്നതോടെ ഇറ്റലിയിലെ അവരുടെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം വീണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് താനെന്നും സുഖ്ദേവ് പറഞ്ഞു. ‘വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പഞ്ചാബിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മായിയമ്മ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കുടുംബത്തിലേക്ക് താൻ വിവാഹിതയായി എത്തുമെന്ന് അന്നൊരു കാലത്ത് സോണിയാ ഗാന്ധി കരുതിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? അതുപോലെ, ഏതാനും വർഷം മുൻപ് അവരുടെ പൂർവ്വിക വീടിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല’ സുഖ്ദേവ് പറഞ്ഞു.