മൺചിരാതുകളും കശ്മീരി വിഭവങ്ങളും, ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ദീപാവലി ഓർമകളുമായി സോണിയ ഗാന്ധി

മൺചിരാതുകളും കശ്മീരി വിഭവങ്ങളും, ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ദീപാവലി ഓർമകളുമായി സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ പഴയകാല ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്ന സഫ്ദർജങ് റോഡിലെ ആഘോഷങ്ങളാണ് മകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും കൊച്ചുമകൾ മിരായ വാദ്രക്കുമൊപ്പം നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തത്.
ദീപാവലി ദിനത്തിൽ വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും മൺചിരാതുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നതായി സോണിയ പറഞ്ഞു. പ്രവേശന കവാടത്തിലെ ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് സമീപമായിരുന്നു ആദ്യ ദീപം തെളിച്ചിരുന്നത്. കുളത്തിനരികിലും വരാന്തയിലും മേൽക്കൂരയിലും നടപ്പാതകളിലുമെല്ലാം ചിരാതുകൾ തെളിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറെ മനോഹരമായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ ഓർത്തെടുത്തു. പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പഴയ ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ പടക്കങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയിരുന്ന കാലം പ്രിയങ്കയും ഓർത്തെടുത്തു. പടക്കങ്ങളിൽ ഫുൽഝടികളോടായിരുന്നു സോണിയക്ക് കൂടുതൽ താൽപര്യം. ദീപാവലി കാലത്തെ തെളിഞ്ഞ നീലാകാശവും സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും അവർ ഓർത്തെടുത്തു.
ആഘോഷങ്ങളിലെ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോണിയ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തു. ഉത്സവദിനങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ കശ്മീരി വിഭവങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഒരുക്കിയിരുന്നതെന്നും മധുരമുള്ള അരി വിഭവം ഇന്നും കുടുംബത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പഴയകാല ദീപാവലി ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചുള്ള വിഡിയോ സോണിയ ഗാന്ധി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യങ്ങളും ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളുമാണ് ആ ദിനങ്ങളെ ഏറെ സവിശേഷമാക്കിയതെന്ന് വിഡിയോക്കൊപ്പം അവർ കുറിച്ചു.