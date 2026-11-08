‘ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ഓർമക്കുറിപ്പ്’; ബിജെപി ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി സോണിയ ഗാന്ധി

‘ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ഓർമക്കുറിപ്പ്’; ബിജെപി ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന തന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പ് രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ തുറന്നുപറച്ചിലാണെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി. തന്റെ കുടുംബത്തെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിവരമാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ എന്ന പുസ്തകം ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് സോണിയയുടെ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്ന അഭിമുഖത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറിനെക്കുറിച്ചും 1975ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സോണിയയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി രംഗത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സോണിയ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയായ സോണിയ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും പലപ്പോഴും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
‘ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ഓർമക്കുറിപ്പാണിത്. എന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ആരായിരുന്നു, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, അവർ നേരിട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ മനുഷ്യസഹജമായ കുറവുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ വളരെ അപൂർവമായേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത അവരെ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്’ -സോണിയ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
എന്നാൽ, ഓർമക്കുറിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ബി.ജെ.പി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ആവിഷ്കാരത്തിനുപകരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കെ സോണിയ ഗാന്ധി 'ദ ഹിന്ദു' പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖമാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. അഭിമുഖത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കിയെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.
1975ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സോണിയയുടെ പരാമർശങ്ങളെയും ബി.ജെ.പി വിമർശിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുതയെ സോണിയ ന്യായീകരിച്ചുവെന്നാണ് ബി.ജെ.പി ആരോപണം. ഇതോടെ, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തെ നടപടികളെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് സോണിയ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സോണിയയുടെ പ്രസ്താവനകളെന്നും ബി.ജെ.പി വിമർശിച്ചു.