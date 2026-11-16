ഒരാഴ്ച വിറ്റത് രണ്ടുലക്ഷം കോപ്പികൾ; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത

ഒരാഴ്ച വിറ്റത് രണ്ടുലക്ഷം കോപ്പികൾ; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പുസ്തകത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയിൽ താൻ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. തന്നെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയിലേറെയും യാഥാർഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം കഥ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ അവർ വിശദീകരിച്ചു.
‘ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിപണിയിലെത്തിയത്. പുറത്തിറങ്ങി ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ രണ്ടുലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായി പ്രസാധകർ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി ഐ.ടി.സി മൗര്യ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ വി.ഡി. സതീശൻ, സി. ജോസഫ് വിജയ്, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, ഉമർ അബ്ദുല്ല, ഹേമന്ത് സോറൻ, ഇൻഡ്യ സഖ്യ നേതാക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവ്, അഭിഷേക് ബാനർജി, ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, ബി.ജെ.പി നേതാവ് അമരീന്ദർ സിങ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായും ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ തോന്നുമെന്നും, എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ച നിമിഷമാണ് താൻ ഈ നാടിന്റേതാണെന്ന (‘ബിലോങ്ങിങ്’) തോന്നൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായതെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.
രാജീവ് ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനെ താൻ എതിർത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം താൻ പൂർണമായും തകർന്നുപോയി. ആ സമയത്ത് താനൊരു കുട്ടിയെപ്പോലെയാവുകയും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും തനിക്ക് മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെ താങ്ങായി മാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സോണിയ പറഞ്ഞു.